Инвесторы вложили в Приморье 718 млрд рублей — Юрий Трутнев

«Десять лет назад мы начали работу по развитию Дальнего Востока с создания системы привлечения инвестиций. Уверен, что сейчас это ключ к экономическому и социальному развитию. Благодаря этому нам удалось выйти на превышение большинства показателей экономического роста относительно среднероссийского уровня», — отметил Юрий Трутнев.