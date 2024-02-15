Инвесторы вложили в Приморье 718 млрд рублей — Юрий Трутнев

За десять лет в инвестиционные проекты в Приморском крае вложено 718 млрд рублей. Такую цифру привел вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании с крупнейшими инвесторами региона, которое проходит 15 февраля во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
«Десять лет назад мы начали работу по развитию Дальнего Востока с создания системы привлечения инвестиций. Уверен, что сейчас это ключ к экономическому и социальному развитию. Благодаря этому нам удалось выйти на превышение большинства показателей экономического роста относительно среднероссийского уровня», — отметил Юрий Трутнев.
«Стоит на первом месте по созданию новых рабочих мест. На втором месте с точки зрения общего объема привлечения. На территории края с применением мер государственной поддержки реализуется более 2 тысяч инвестиционных проектов, 718 млрд рублей уже вложено. По соглашениям общий объем будет составлять 3,2 трлн рублей. 466 проектов введено в эксплуатацию. 60 тысяч новых рабочих мест создано», — сообщил Трутнев.
В числе крупнейших проектов вице-премьер отметил судоверфь «Звезда», Находкинский завод минеральных удобрений, морской порт «Суходол».
В ходе совещания планируется рассмотреть ход реализации проектов с общим объемом инвестиций 290 млрд рублей. Как уточнил Трутнев, это проекты в области судостроения, сельского хозяйства, туризма, логистики.
Как сообщили ИА PrimaMedia в аппарате полпредства, в ходе рабочей поездки в Приморье Юрий Трутнев, помимо встречи с предприримателями, посетит социальные объекты. Также запланировано совещание по созданию города-спутника Владивостока.