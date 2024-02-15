Мирзиёеву презентовали новые методы по совершенствованию системы соцзащиты

Кроме того, на презентации была отмечена необходимость последовательной реализации требований ратифицированной Узбекистаном международной конвенции о правах инвалидов, в частности совершенствования системы содействия лицам с инвалидностью и их интеграции в общество, обеспечения их качественными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.