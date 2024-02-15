Мирзиёеву презентовали новые методы по совершенствованию системы соцзащиты

Президенту Шавкату Мирзиёеву 14 февраля представили предложения по совершенствованию системы социальной защиты, сообщила пресс-служба главы государства.
На презентации рассмотрены предложения, направленные на системное решение социальных проблем.
Отмечалось, что отныне «махаллинская семерка» будет выявлять причины и факторы социальных проблем в семьях, проводить оценку существующих возможностей и ориентировать социальные услуги прежде всего на выведение семей из трудной ситуации.
Помощь из фонда «Саховат ва кумак» («Щедрость и поддержка») будет оказываться на основе индивидуальной оценки социального положения семьи.
Президент одобрил эти предложения и дал указания по разработке и эффективному внедрению в жизнь соответствующих документов.
Кроме того, на презентации была отмечена необходимость последовательной реализации требований ратифицированной Узбекистаном международной конвенции о правах инвалидов, в частности совершенствования системы содействия лицам с инвалидностью и их интеграции в общество, обеспечения их качественными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.
Указ «О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля» был принят 1 июня 2023 года. Согласно этому документу, было создано Национальное агентство социальной защиты при президенте.
«За прошедший период агентством проведено изучение эффективности и адресности системы социальной защиты. Выявились недостатки в организации справедливой социальной помощи на уровне махалли, правильном финансировании социальных услуг, оказании содействия в социализации людям, оказавшимся в трудной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в прошлом году в Узбекистане вновь решили взяться за реформирование института махалли. В связи с этим анонсировали преобразование «махаллинской пятерки» в «махаллинскую семерку».
В «семерку», осуществляющую деятельность на общественных началах, входят председатель махалли, помощник хокима, лидер молодежи, женская активистка, инспектор по профилактике, социальный работник и налоговый инспектор.