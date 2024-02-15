В Ливан направлен второй молдавский миротворческий контингент

На торжественной церемонии, которая прошла в среду в Кишиневе, присутствовали министр обороны Анатолий Носатый, посол Италии в Кишиневе Лоренцо Томассони, Постоянный координатор ООН в Молдове, Саймон Спрингетт, глава Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, представители Совместной постоянной комиссии Палаты депутатов и Сената в сфере национальной безопасности из парламента Румынии, военные атташе, а также родственники военных.
В состав контингента вошли 33 профессиональных военнослужащих, в том числе три женщины. В их задачу войдет охрана стратегических объектов, а также патрулирование зоны ответственности.
Решение об участии в операции UNIFIL было одобрено Парламентом Республики Молдова в ноябре 2021 года. Это уже второй молдавский контингент, который направляется с миротворческой миссией в Ливан.