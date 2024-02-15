СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России

Венгрия с начала конфликта на Украине выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять в постсоветскую республику оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.