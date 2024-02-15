Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам

«Со дня вывода войск Советской армии из Демократической Республики Афганистан прошло 35 лет, но сердца белорусов хранят память о соотечественниках, которые стали непреклонной преградой международному терроризму».
Глава государства обратил внимание на то, что воины-интернационалисты защищали южные рубежи своей страны, проявляя мужество и стойкость в борьбе за будущее афганского народа.
Президент подчеркнул, что белорусский народ разделяет горечь потерь, которые пришлось пережить семьям погибших солдат и офицеров, а также преклоняет головы перед заслугами матерей, которым удалость воспитать истинных патриотов.
«Вернувшись с войны, вы продолжили служение Отечеству: прививаете молодому поколению любовь и уважение к Родине, стоите на страже основ государственного строя, трудитесь на благо общества».
Он выразил благодарность за то, что воины-интернационалисты остаются надежным щитом и продолжают оберегать страну от современных угроз. Вместе с тем глава государства пожелал военным крепости духа и здоровья, а их близким — мира и благополучия.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, а начался он 15 мая 1988-го. Ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в декабре 1979 года. Наибольшее число ОКСВ в Афганистане было в 1985 году — 108,7 тысячи человек, а всего службу в этой стране прошло около 620 тысяч советских военнослужащих.
Безвозвратные потери СССР в Афганистане составили 14453 человека.