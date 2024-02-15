Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, а начался он 15 мая 1988-го. Ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в декабре 1979 года. Наибольшее число ОКСВ в Афганистане было в 1985 году — 108,7 тысячи человек, а всего службу в этой стране прошло около 620 тысяч советских военнослужащих.