Госсовет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Александра Тыгина

Александр Васильевич Тыгин родился 18 мая 1973 года в Набережных Челнах. Окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит» (1994) и Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2004).