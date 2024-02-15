Путин выписал госнаграду главе Сосновского района Ваганову

Глава Сосновского района (Челябинская область) награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из указа президента РФ Владимира Путин от 15 февраля.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Ваганова Евгения Григорьевича — главу Сосновского муниципального района Челябинской области», — говорится в документе.
Ваганов с 2012 до 2016 года работал первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области; 20 декабря 2021 года избран главой Сосновского района на пять лет.