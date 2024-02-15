Кремль считает уловкой США слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал на пресс-секретарь.
По данным источников телеканала ABC, потенциальной целью ядерного оружия в космосе могут стать спутники, а не объекты на Земле. При этом собеседники подчеркивали, что это «очень тревожная и чувствительная информация».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что 15 февраля проведет брифинг для группы из восьми членов Конгресса, которую информируют о секретных разведывательных вопросах. Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер говорил, что темой закрытого брифинга станет «серьезная угроза национальной безопасности». Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике и заверил, что нет поводов для тревоги.
В соответствии с подписанным в 1967 году «договором по космосу», страны не могут размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Иные виды оружия в Договоре не обозначены. Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе существует с 2004 года. С тех пор к ней присоединились 33 страны.