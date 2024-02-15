Кремль считает уловкой США слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

В соответствии с подписанным в 1967 году «договором по космосу», страны не могут размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Иные виды оружия в Договоре не обозначены. Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе существует с 2004 года. С тех пор к ней присоединились 33 страны.