В Закпалате предложили пересматривать дела, которые вели юристы-коррупционеры

Упомянув, что еще одного прокурора — председателя Мингбулакского районного суда — поймали при получении взятки в размере две тысячи долларов, вице-спикер отметил, что такие явления становятся обыденностью.
Он подчеркнул, когда ответственные лица, обязанные обеспечивать закон на практике, сами его нарушают, они подрывают веру людей в торжество закона и силу справедливости, а в конечном итоге — их веру в государство.
«При оценке преступлений коррупционеров необходимо изучить также обвинительные заключения и решения в отношении подследственных, вынесенные ими во время их прошлой профессиональной деятельности. В результате действий таких недостойных лиц многие граждане могли быть несправедливо осуждены», — заявил вице-спикер.
Назрела необходимость совершенствовать законодательство и в этом направлении, считает Одилжон Таджиев. Поэтому материалы дел, которые вели судьи и прокуроры, сами ставшие коррупционерами, необходимо поднять и пересмотреть повторно. Тогда справедливость будет восстановлена.