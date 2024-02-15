Новосибирский депутат предложил создать должность омбудсмена по коммунальным тарифам

«У нас есть институт уполномоченного по правам человека, который зарекомендовал себя и эффективно работает. Сфера ЖКХ — это отдельное, более узкое направление, которое требует профессиональной ежедневной работы. На мой взгляд, чтобы координировать работу и взаимодействовать с жителями, с органами исполнительной власти, вопрос о создании института уполномоченного по вопросам ЖКХ и тарифообразованию в области очень актуален», — сказал Роман.