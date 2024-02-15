В Иркутской области проходят мероприятия к годовщине вывода войск из Афганистана

15 февраля в Иркутской области прошел митинг в память о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами страны. Мероприятие прошло на площади Декабристов. Митинг начался с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— В день 35-й годовщины вывода советский войск из Афганистана мы чествуем наших земляков, которые с честью и достоинством выполняли поставленные командованием задачи, отстаивали интересы государства и оставались верным присяге, — говорят в региональном правительстве. В завершение памятных мероприятий, к мемориалу возложили гирлянды и цветы.
Ранее сообщалось, что активных жителей региона наградили за помощь участникам спецоперации. Всего наградили 23 человек. Инициатором вручения почетных наград выступает Народный фронт.