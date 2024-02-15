В Иркутской области проходят мероприятия к годовщине вывода войск из Афганистана

— В день 35-й годовщины вывода советский войск из Афганистана мы чествуем наших земляков, которые с честью и достоинством выполняли поставленные командованием задачи, отстаивали интересы государства и оставались верным присяге, — говорят в региональном правительстве. В завершение памятных мероприятий, к мемориалу возложили гирлянды и цветы.