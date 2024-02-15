Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации

По поручению президента России Владимира Путина активно работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Всего в Ростовской области реализуется 37 мер, ряд из них был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года. Среди них компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей.