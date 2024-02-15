Василий Голубев встретился с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации

«Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас», — заявил губернатор.
Встреча Василия Голубева с семьями погибших участников спецоперации состоялась на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». В рамках общения обсуждались меры, направленные на сохранение памяти о погибших бойцах. Поступило предложение издать областную Книгу памяти. На сегодняшний день в каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации.
По поручению президента России Владимира Путина активно работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Всего в Ростовской области реализуется 37 мер, ряд из них был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года. Среди них компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей.
Василий Голубев в рамках общения выслушал просьбы и пожелания семей участников спецоперации. Своим заместителям губернатор дал задачу внимательно заниматься темой увековечения памяти и поддержки семей участников СВО.