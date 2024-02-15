Избран новый председатель маслихата города Конаева

— Хочу выразить огромную благодарность за оказанное доверие. В последнее время в нашей работе были определенные нерешенные задачи. Теперь же предлагаю всему депутатскому корпусу объединиться для решения насущных вопросов нашего любимого города. Также, благодарю за работу Кайрата Ахметтаева и желаю ему дальнейших успехов.