Избран новый председатель маслихата города Конаева

Его кандидатуру в ходе внеочередной сессии маслихата выдвинул депутат Имангали Игесенов, заявив, что он опытный организатор и руководитель. В итоге единогласным решением большинства депутатов он был избран председателем маслихата Конаева.
— Хочу выразить огромную благодарность за оказанное доверие. В последнее время в нашей работе были определенные нерешенные задачи. Теперь же предлагаю всему депутатскому корпусу объединиться для решения насущных вопросов нашего любимого города. Также, благодарю за работу Кайрата Ахметтаева и желаю ему дальнейших успехов.
Ранее депутаты VIII созыва выразили вотум недоверия в адрес экс-председателя Кайрата Ахметтаева. Кроме этого, критику в адрес аппарата маслихата озвучили и общественники областного центра.