Губернатор Хабаровского края проверил универсальный зал в доме культуры Охотска

Михаил Дегтярев лично осмотрел обновленный универсальный зал в центре культурно-досуговой деятельности в Охотском муниципальном округе, который реконструировали в рамках национального проекта «Культура».
В конце прошлого года в Охотске запустили современную многофункциональную площадку в доме культуры после модернизации. Теперь здесь есть сцена, оборудованная современным световым, музыкальным и мультимедийным оборудованием, а также зрительный зал на 70 человек.
Общие расходы составили более 10 миллионов рублей, причем более 7,5 миллионов рублей выделили из федерального бюджета.
На встрече с главой региона присутствовали сотрудники центра, активисты из движения «Волонтеры Охотска» и юнармейцы. Они рассказали о своем волонтерском опыте, поделились карьерными планами на будущее.
— Давайте не забывать выражать благодарность друг другу. Я хочу сказать спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за национальный проект «Культура», вам — за вашу активность, а местным властям за своевременную и эффективную работу, — сказал глава региона.
Воспользовавшись случаем, школьники задавали губернатору вопросы и сделали с ним фотографии.