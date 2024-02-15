Досаев предложил жителю Алматы работу в акимате

«Световые точки, которые были построены за счет бюджета народного участия, к сожалению, пока на баланс акиматов не приняты. Мы приняли решение, чтобы все ранее построенные световые точки после аудита приняли на баланс. По домам № 4 и № 5 аким проверит сам. Если не горит, заменим».