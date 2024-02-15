Досаев предложил жителю Алматы работу в акимате

Житель Ауэзовского района обратился к градоначальнику с вопросом по освещению, а в ответ услышал предложение о работе.
«Михаил, ты уже бросил дороги, теперь за освещение в городе взялся? Давай в аппарат акима выйдешь на работу? Я приглашал же. Ты отказываешься, но с удовольствием тебя примем на работу. Какие вопросы по освещению?».
В ответ мужчина попросил решить проблемы с освещением в микрорайонах № 7 и № 10 Ауэзовского района.
«Первый участок — микрорайон № 7, от пр. Абая до столовой. Второй — в микрорайоне № 10 вдоль домов № 4 и № 5. Эти вопросы ранее поднимал, даже записывался в акимат Ауэзовского района, мне давали сроки, но освещения так и нет».
Аким района Абзал Егембердиев рассказал, что недавно по вышеназванным адресам проводили обход и свет горел. Однако пообещал проверить, почему в микрорайонах нет света.
«Световые точки, которые были построены за счет бюджета народного участия, к сожалению, пока на баланс акиматов не приняты. Мы приняли решение, чтобы все ранее построенные световые точки после аудита приняли на баланс. По домам № 4 и № 5 аким проверит сам. Если не горит, заменим».