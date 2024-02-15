Путин наградил главу Новошешминского района и сотрудника Кабмина Татарстана

Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, начальник Управления информационных технологий, связи и защиты информации Аппарата Кабмина РТ Алексей Огородников и начальник ж/д вокзала Агрыз Горьковской региональной дирекции ж/д вокзалов Дирекции ж/д вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Евгений Бареков.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено заместителю гендиректора АО «Агросила» Дилшату Ситдикову.
«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе.