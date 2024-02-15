Митинг в честь 35-летия вывода войск СССР из Афганистана прошёл в Иркутске

Митинг в честь 35-летней годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана прошел в Иркутске, рассказали irk.aif.ru в городской администрации.
Ветераны боевых действий, воспитанники патриотических центров, сотрудники правоохранительных органов и представители власти собрались у памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга на площади декабристов.
Митинг начали с минуты молчания. Затем ораторы напомнили участникам о подвиге иркутских воинов-интернационалистов, к мемориалу возложили гирлянду и цветы. День памяти участников войны в Афганистане отмечают ежегодно с 2011 года.