В дома омичей начнут стучаться люди с синими портфелями

С 17 февраля по квартирам омичей начнут ходить волонтёры-информаторы, котоые будут проводить опросы и рассказывать о предстоящих выборах президента РФ. Об этом рассказал председатель избиркома Омской области Иван Ходаков. Опрос будет проводиться до 7 марта.
Волонтёры будут начинать обход с 16:00, а заканчивать в 20:00 по будням, а по выходным — с 10:00 до 14:00. Заходить в квартиры к избирателям обходчикам запрещено, пэтому общение будет проходить на лестничной площадке. Информаторы не станут узнавать у омичей, за кого они отдадут свой голос, однако спросят информацию о жильцах, зарегистрированных по адресу, и какая помощь нужна избирателю.
Глава избиркома отметил, что для прохождения опроса не потребуются документы, удостоверяющие личность, информацию будут записывать со слов респондентов. Все данные волонтёры будут заносить в специальное приложение на смартфоне или планшете, установленное и разработанное для этих целей.
На вопрос, как омичам узнать волонтёров и отличить от возможных мошенников, глава избиркома ответил, что у них будет специальный брендированный синий портфель с российским триколором в виде галочки, значок и бейджик-удостоверение с соответствующей печатью.