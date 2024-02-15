В дома омичей начнут стучаться люди с синими портфелями

Волонтёры будут начинать обход с 16:00, а заканчивать в 20:00 по будням, а по выходным — с 10:00 до 14:00. Заходить в квартиры к избирателям обходчикам запрещено, пэтому общение будет проходить на лестничной площадке. Информаторы не станут узнавать у омичей, за кого они отдадут свой голос, однако спросят информацию о жильцах, зарегистрированных по адресу, и какая помощь нужна избирателю.