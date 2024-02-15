Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В четверг в Доме приемов МИД состоялась презентация переизданного к 10-й годовщине воссоединения документального сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России».
В марте 2014 года крымчане сделали свой осознанный выбор в пользу возвращения домой, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, указал министр.
«Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающему логике исторического процесса и коренным интересам жителям полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией», — сказал Лавров, выступая на презентации. Среди таких доказательств договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.