Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма

«Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающему логике исторического процесса и коренным интересам жителям полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией», — сказал Лавров, выступая на презентации. Среди таких доказательств договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, добавил он.