Лукашенко рассказал послам о белорусских брендах и ценностях

Верительные грамоты во Дворце Независимости сегодня вручали послы Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.
«Гостеприимство — один из главных белорусских брендов, которым мы очень гордимся и передаем из поколения в поколение. А величайшие ценности для белорусов — мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться».
По его словам, белорусская сторона придерживается политики, что безопасность в мире должна быть единой и неделимой. Поэтому на международной арене должен быть выстроен справедливый порядок, который предоставит возможности всем народам, а не «золотому миллиарду».
Курс на модернизацию
Белорусский лидер рассказал иностранным дипломатам, что в республике текущий год объявлен Годом качества. Он призван не просто улучшить качество, а перейти на новую ступень.
«Это курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат».
Александр Лукашенко считает, что в совокупности это придаст серьезный импульс всему белорусскому сектору производства. Поэтому Беларусь открыта к встречным предложениям по реализации совместных проектов.