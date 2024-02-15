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Лукашенко рассказал послам о белорусских брендах и ценностях

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной, заявил глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии вручения верительных грамот послами.
Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Верительные грамоты во Дворце Независимости сегодня вручали послы Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.

«Гостеприимство — один из главных белорусских брендов, которым мы очень гордимся и передаем из поколения в поколение. А величайшие ценности для белорусов — мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться».

цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, белорусская сторона придерживается политики, что безопасность в мире должна быть единой и неделимой. Поэтому на международной арене должен быть выстроен справедливый порядок, который предоставит возможности всем народам, а не «золотому миллиарду».

Курс на модернизацию

Белорусский лидер рассказал иностранным дипломатам, что в республике текущий год объявлен Годом качества. Он призван не просто улучшить качество, а перейти на новую ступень.

«Это курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат».

пояснил он.

Александр Лукашенко считает, что в совокупности это придаст серьезный импульс всему белорусскому сектору производства. Поэтому Беларусь открыта к встречным предложениям по реализации совместных проектов.

Лукашенко Александр