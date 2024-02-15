Владимир Путин наградил медалями двоих воронежцев

За большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили преподавателя специальных дисциплин Воронежского художественного училища Ольгу Дмитриенко.