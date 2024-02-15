Президент России Владимир Путин наградил медалями двоих воронежцев. Соответствующий указ президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 15 февраля.
За большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили преподавателя специальных дисциплин Воронежского художественного училища Ольгу Дмитриенко.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области Александра Данилова. Награду присвоили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» Ирине Абакумовой из Воронежской области. Вместе со своим супругом многодетная мама воспитывает десять детей.