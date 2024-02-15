Губернатор Травников назначил четырех людей для выбора мэра Новосибирска

Напомним, что совет депутатов города объявил о проведении конкурса на должность мэра Новосибирска 14 февраля, который состоится 4 апреля 2024 года. Претенденты на пост мэра могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года. Кандидаты должны будут пройти письменный тест на знание законодательства и представить программу развития города.