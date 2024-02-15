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Губернатор Травников назначил четырех людей для выбора мэра Новосибирска

15 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должность мэра города Новосибирска.

Решение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Членами комиссии стали:

1. Валентина Дудникова, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

2. Максим Зырянов, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области.

3. Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области.

4. Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.

Кроме представителей правительства региона, в состав комиссии войдут:

1. Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

2. Игорь Атякшев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию.

3. Антон Тартышный, заместитель председателя горсовета.

4. Николай Тямин, заместитель председателя горсовета.

Напомним, что совет депутатов города объявил о проведении конкурса на должность мэра Новосибирска 14 февраля, который состоится 4 апреля 2024 года. Претенденты на пост мэра могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года. Кандидаты должны будут пройти письменный тест на знание законодательства и представить программу развития города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского депутата Каверзину могут признать иноагентом.