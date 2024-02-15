Губернатор Травников назначил четырех людей для выбора мэра Новосибирска

Решение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Членами комиссии стали:
1. Валентина Дудникова, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
2. Максим Зырянов, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области.
3. Андрей Клюзов, министр региональной политики Новосибирской области.
4. Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области.
Кроме представителей правительства региона, в состав комиссии войдут:
1. Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.
2. Игорь Атякшев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию.
3. Антон Тартышный, заместитель председателя горсовета.
4. Николай Тямин, заместитель председателя горсовета.
Напомним, что совет депутатов города объявил о проведении конкурса на должность мэра Новосибирска 14 февраля, который состоится 4 апреля 2024 года. Претенденты на пост мэра могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года. Кандидаты должны будут пройти письменный тест на знание законодательства и представить программу развития города.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского депутата Каверзину могут признать иноагентом.