К жителям Волгограда с 17 февраля придут домой с рассказом о выборах президента

Голосовать на выборах президента России волгоградцы, как и вся страна, будут три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Персональное адресное информирование избирателей продлится с 17 февраля по 7 марта. Члены избиркомов будут рассказывать, где, когда и как можно проголосовать, в том числе на дому. Также просветят о механизме «мобильный избиратель» и о зарегистрированных кандидатах. Выдадут их список и приглашение на выборы. Ходить по домам волгоградцев будут более 5300 человек в специальной форме и с удостоверением члена УИК.