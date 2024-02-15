К жителям Волгограда с 17 февраля придут домой с рассказом о выборах президента

За месяц до выборов президента России избирателям Волгограда и области расскажут все о них в рамках всероссийского проекта «ИнформУИК». Начиная с 17 февраля 2024 года члены участковых избирательных комиссий будут лично ходить по домам. Как отличить гостей из избиркома от мошенников, на пресс-конференции 15 февраля рассказали председатель ИКВО Виктор Черячукин и зампред УИК № 1011 Юлия Макарова.
— Главная цель обходов — дойти практически до каждого избирателя и максимально проинформировать о выборах президента РФ, — подчеркнул Виктор Черячукин.
Голосовать на выборах президента России волгоградцы, как и вся страна, будут три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Персональное адресное информирование избирателей продлится с 17 февраля по 7 марта. Члены избиркомов будут рассказывать, где, когда и как можно проголосовать, в том числе на дому. Также просветят о механизме «мобильный избиратель» и о зарегистрированных кандидатах. Выдадут их список и приглашение на выборы. Ходить по домам волгоградцев будут более 5300 человек в специальной форме и с удостоверением члена УИК.
Как отличить члена избирательной участковой комиссии от мошенника.
У члена избиркома, который ходит по домам, обязательно должны быть:
— нагрудный знак, сумка и шарф с логотипом кампании по выборам президента России;
— бейдж, где указаны ФИО и имеются подпись председателя УИК и печать комиссии;
— удостоверение члена УИК.
Если вы все же не уверены, кто позвонил вам в дверь, можно позвонить в Информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 8−800−200−00−20.