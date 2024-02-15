Чиновники объяснили причины убитых дорог Волгограда после зимы

Волгоградские автомобилисты не прекращают возмущаться состоянием дорог в областном центре. В администрации Волгограда назвали причину, почему магистрали покрылись огромным числом ям. Все дело в погоде. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, зимой при частых и резких перепадах температур с сильными осадками на дорожном полотне могут образовываться локальные дефекты.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПОГОДА.
— Несмотря на убираемый с улиц города снег и исправно работающую ливневую канализацию, во время осадков, особенно в виде дождя, на дорожном покрытии все равно остается влага, количества которой из-за резких и частных перепадов температур достаточно для негативного воздействия на асфальтобетон, — заявили в мэрии.
В феврале в Волгограде занялись ямочным ремонтом. Дорожники латают дыры, заполняя их литым асфальтом. Работы проводятся и при дожде и снеге, и при морозе до 10 градусов. Чиновники уверяют, что технологии позволяют заниматься ремонтом в такую погоду. Уточняется, что ямами покрылись дороги, которые восстанавливались 5 и больше лет назад.
— Что касается объектов, обновленных в течение последних 3−4 лет, они находятся в нормативном состоянии, а в случае выявления на них каких-либо недостатков, их устранение произведет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств, — объяснили в городской администрации.
Ямочный ремонт — мера временная. С наступлением устойчивой теплой и сухой погоды дорожные службы демонтируют латки и старый асфальт, чтобы провести полноценные ремонтные работы.
Пока же волгоградские водители возмущаются ситуацией с дорогами. Недовольны и эксперты.
— Водители на сегодня оценивают состояние дорог как крайне неудовлетворительное. То, что творится с ними, сегодня мне напоминает 2012 год, когда у автомобилистов была безысходность из-за состояния магистралей, — заявил в беседе с корреспондентом сайта volgograd.kp.ru председатель регионального отделения «Движение автомобилистов России» и член регионального штаба отделения «Народный фронт» Армен Оганесян.
ЧТО С РЕМОНТОМ ВТОРОЙ ПРОДОЛЬНОЙ У МАМАЕВА КУРГАНА?
Поздней осенью для автомобилистов неприятным сюрпризом стали начавшийся ремонт Второй продольной и изменение схемы движения на Мамаевом кургане. Обновление — это, конечно, хорошо. Но не в холода. В итоге работы до конца не завершились, автомобилистам приходится мириться с тем, что уложены еще не все слои асфальта, на которых уже появились ямы. Еще нет разметки на новой развязке у Мамаева кургана.
— На участке Второй продольной магистрали от улицы Ткачева до улицы Покрышкина работы по комплексному обновлению дороги возобновятся весной, с наступлением благоприятных погодных условий, в рамках заключенного осенью 2023 года муниципального контракта, — прокомментировали в мэрии.
ПЛАНЫ НА 2024 ГОД.
В нынешнем году плановый дорожный ремонт начнется весной. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» работы пройдут на более чем 40 объектах. По некоторым магистралям уже заключены контракты на восстановление, по другим готовятся аукционы.
— Все муниципальные контракты в соответствии с законодательством находятся в открытом доступе — на сайтах электронных торговых площадок, — добавили в администрации Волгограда.