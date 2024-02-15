Чиновники объяснили причины убитых дорог Волгограда после зимы

Поздней осенью для автомобилистов неприятным сюрпризом стали начавшийся ремонт Второй продольной и изменение схемы движения на Мамаевом кургане. Обновление — это, конечно, хорошо. Но не в холода. В итоге работы до конца не завершились, автомобилистам приходится мириться с тем, что уложены еще не все слои асфальта, на которых уже появились ямы. Еще нет разметки на новой развязке у Мамаева кургана.