Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму

«Провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. К сожалению, пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного пассажирского транспорта. Системного подхода по данному направлению в муниципалитетах нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что главная цель — соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, а также актуализация маршрутов движения.
В начале февраля Сергей Аксенов поручил муниципалитетам за две недели наладить работу общественного транспорта, которая, по его словам, не выдерживает никакой критики. В частности он назвал неудовлетворительной работу перевозчиков в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.