Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму

В начале февраля Сергей Аксенов поручил муниципалитетам за две недели наладить работу общественного транспорта, которая, по его словам, не выдерживает никакой критики. В частности он назвал неудовлетворительной работу перевозчиков в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.