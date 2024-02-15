Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ

Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей.
«Действия правящей партии “Действие и солидарность” хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии», — заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали «неэффективными», рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.