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Волгоградцы получили государственные награды

В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 15 февраля этого года государственными наградами и почетными званиями были отмечены несколько наших земляков.
Источник: Волгоградская правда

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава Николаевского муниципального района Анжелика Гребенникова, глава Алексеевского муниципального района Игорь Свинухов, мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков и дежурный по залу железнодорожного вокзала станции «Волгоград-2» Владимир Городжий.

Кроме того, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено заместителю директора сельскохозяйственного акционерного общества Алексею Карпову.

«Волгоградская правда.ру» поздравляет награжденных и желает им новых успехов на трудовом поприще!