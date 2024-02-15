Волгоградцы получили государственные награды

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава Николаевского муниципального района Анжелика Гребенникова, глава Алексеевского муниципального района Игорь Свинухов, мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков и дежурный по залу железнодорожного вокзала станции «Волгоград-2» Владимир Городжий.
Кроме того, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено заместителю директора сельскохозяйственного акционерного общества Алексею Карпову.
«Волгоградская правда.ру» поздравляет награжденных и желает им новых успехов на трудовом поприще!