В Калининградской области подготовили новые ограничения в закон о работе «наливаек»

«В связи с этим предлагается установить, что данное ограничение времени продажи алкоголя кроме ресторанов не распространяется и на лицензиатов, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, поскольку на них не поступают жалобы и они проходят проверку на соответствие всем требованиям при выдаче лицензий», — отмечается в пояснительной записке.