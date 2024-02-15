В Калининградской области подготовили новые ограничения в закон о работе «наливаек»

В Калининградской области подготовили поправки в региональный закон о розничной продаже алкоголя. Новые ограничения касаются работы «наливаек». Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Согласно тексту поправок, в Калининградской области можно будет продавать в розницу пиво, сидр, пуаре и медовуху при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.
На территории Калининградской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 часов до 11 часов местного времени в объектах общественного питания (за исключением ресторанов и иных видов объектов общественного питания, включённых в лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, — говорится в документе.
В пояснительной записке уточняется, что поправки принимаются для борьбы с «наливайками» — алкомаркетами, которые маскируются под заведения общепита. Ежегодно только в министерство регионального контроля поступает более 100 жалоб от жильцов многоквартирных домов на продажу пива после 21:00. По данным ведомства, такие объекты торговли способствуют совершению как административных, так и уголовных правонарушений.
Власти отмечают, что исключают из поправок рестораны, бары, кафе и буфеты с лицензией на продажу алкоголя, поскольку на них не поступают жалобы. Всего в Калининградской области 507 таких объектов общепита, 59 из них располагаются в жилых домах.
«В связи с этим предлагается установить, что данное ограничение времени продажи алкоголя кроме ресторанов не распространяется и на лицензиатов, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, поскольку на них не поступают жалобы и они проходят проверку на соответствие всем требованиям при выдаче лицензий», — отмечается в пояснительной записке.
Новые ограничения на продажу алкоголя планируют ввести с 1 сентября 2024 года.
Ранее власти уже ужесточали требования к работе «пивняков» в многоквартирных домах. Осенью 2023 года приняли поправки в закон, согласно которым минимальная площадь зала для обслуживания посетителей в таких заведениях должна быть не менее 50 квадратных метров.