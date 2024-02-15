Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов

Он подчеркнул, что это будут исключительно мирные акции протеста, которые нацелены на привлечение внимания к проблеме в транспортной сфере. «Мы их проводим не для того, чтобы блокировать улицы или кому-то навредить. Мы хотим обратить внимание на то, что происходит в области транспорта. Именно то, что продвигаются коррупционные схемы высокопоставленными чиновниками и не продвигаются то нормативное регулирование, которое соответствовало бы европейским нормам», — отметил лидер протеста.