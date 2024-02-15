Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов

Перевозчики провели в четверг акцию протеста перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, частично заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражали несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта.
«Мы планируем в течение этого года провести серию протестов и добиться того, чтобы из законодательства Республики Молдова, касающееся транспорта, были исключены все те положения, которые предусматривают некоторые коррупционные схемы, которые продвигает министр инфраструктуры Андрей Спыну. И хотим добиться того, чтобы все положения нашего законодательства соответствовали законодательству Европейского союза», — заявил Алекса.
Он подчеркнул, что это будут исключительно мирные акции протеста, которые нацелены на привлечение внимания к проблеме в транспортной сфере. «Мы их проводим не для того, чтобы блокировать улицы или кому-то навредить. Мы хотим обратить внимание на то, что происходит в области транспорта. Именно то, что продвигаются коррупционные схемы высокопоставленными чиновниками и не продвигаются то нормативное регулирование, которое соответствовало бы европейским нормам», — отметил лидер протеста.
Молдавские перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.