В Самаре почтили память воинов-интернационалистов и воинов Афганской войны

— Мероприятия, которые сегодня проходят по всей стране, посвящены памяти тем, кто до конца остался верен своей клятве и ценой жизни исполнил долг перед родиной. Этот день является символом мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой Отечественной войны, — отметили в администрации Самары.