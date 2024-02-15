В Самаре почтили память воинов-интернационалистов и воинов Афганской войны

В четверг, 15 февраля 2024 года, в Самаре на площади Памяти прошло возложение цветов к мемориалу самарцев, погибших в необъявленных войнах. В этом году исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
— Мероприятия, которые сегодня проходят по всей стране, посвящены памяти тем, кто до конца остался верен своей клятве и ценой жизни исполнил долг перед родиной. Этот день является символом мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после Великой Отечественной войны, — отметили в администрации Самары.
Напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана после предотвращения угрозы иностранного военного вмешательства. Это событие ознаменовало для России окончание Афганской войны, в которой участвовало более 600 тысяч советских солдат.
В 2010 году 15 февраля утвердили как единый День памяти обо всех гражданах России, участвовавших в боевых действиях за рубежом. В Самаре память воинов-интернационалистов и воинов Афганской войны почтили минутой молчания.