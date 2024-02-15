В штате посольства Узбекистана в КНР появится спецпредставитель Каракалпакстана

В штатное расписание посольства Узбекистана в КНР будет включена дополнительная штатная единица отдельного представителя Каракалпакстана. Об этом говорится в постановлении президента, направленном на стабильное социально-экономическое развитие Каракалпакстана и обеспечение занятости населения республики.
Финансироваться диппредставитель Каракалпакстана будет за счет средств республиканского бюджета Узбекистана с изменением установленного порядка фонда оплаты труда.
Президент поручил Министерству инвестиций, промышленности и торговли совместно с Министерством иностранных дел и Министерством экономики и финансов в месячный срок внести в Кабмин нормативно-правовой акт для расширения деятельности дипломатического представительства Узбекистана в Китайской Народной Республике.
Напомним, в рамках этого же постановления предусмотрено, что с 1 апреля будет налажено регулярное авиасообщение по направлениям Стамбул — Нукус — Ташкент и Самарканд — Нукус — Стамбул. Запуск регулярных международных авиарейсов из Нукуса и других городов Узбекистана в Стамбул и обратно привлечет в Каракалпакстан поток туристов и создаст благоприятные условия для их путешествий.