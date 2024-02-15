В штате посольства Узбекистана в КНР появится спецпредставитель Каракалпакстана

Напомним, в рамках этого же постановления предусмотрено, что с 1 апреля будет налажено регулярное авиасообщение по направлениям Стамбул — Нукус — Ташкент и Самарканд — Нукус — Стамбул. Запуск регулярных международных авиарейсов из Нукуса и других городов Узбекистана в Стамбул и обратно привлечет в Каракалпакстан поток туристов и создаст благоприятные условия для их путешествий.