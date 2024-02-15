Челябинский губернатор направил соболезнования Белгороду

«Выражаю соболезнования Вам и всем жителям Белгорода в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего обстрела. Наши искренние слова поддержки — родственникам погибших, раненым. Сил вам и стойкости пережить эту трагедию. Это страшное преступление не останется безнаказанным. Челябинская область и вся страна с вами, друзья. Крепитесь и мужайтесь», — написал губернатор.