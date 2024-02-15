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Челябинский губернатор направил соболезнования Белгороду

Челябинский губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования главе Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона после обстрела со стороны ВСУ. Сообщение опубликовала пресс-служба главы региона.

«Выражаю соболезнования Вам и всем жителям Белгорода в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего обстрела. Наши искренние слова поддержки — родственникам погибших, раненым. Сил вам и стойкости пережить эту трагедию. Это страшное преступление не останется безнаказанным. Челябинская область и вся страна с вами, друзья. Крепитесь и мужайтесь», — написал губернатор.

По последним данным Гладкова, в Белгороде сегодня погибли пять человек, среди них ребенок. Есть также сообщения о двух погибших детях. Пострадали 18 человек.