В Госдуме рассмотрят вопрос об изменении статуса Ельцин Центра

Ельцин Центр в Екатеринбурге могут лишить статуса президентского центра из-за законопроекта, внесенного КПРФ в Госдуму. В том случае, если он будет одобрен, организация лишится обоснования для своего существования. Об этом сообщается в документации законопроекта, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.