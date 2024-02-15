В Госдуме рассмотрят вопрос об изменении статуса Ельцин Центра

Ельцин Центр в Екатеринбурге могут лишить статуса президентского центра из-за законопроекта, внесенного КПРФ в Госдуму. В том случае, если он будет одобрен, организация лишится обоснования для своего существования. Об этом сообщается в документации законопроекта, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
— Целями деятельности Центра являются изучение и публичное представление исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года, — говорится в документе законопроекта.
Так, статус президентского центра смогут получить лишь те организации, которые представляют президентов, сложивших свои полномочия после 2000 года. Борис Ельцин в число таких людей не попадает. Принятие законопроекта может стать причиной для закрытия уральского центра. Его рассмотрение начнется весной.