Губернатор: «В 2024 году планируем благоустроить 15 общественных пространств в Воронежской области»

В 2024 году порядка 600 млн рублей федеральных и областных средств воронежские власти направят на благоустройство 15 общественных пространств в 15 муниципалитетах. Какие это будут территории, выберут сами жители. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев 15 февраля.
Глава региона отметил, что каждый из нас хочет жить в красивом и современном населенном пункте. Поэтому в области сложилась хорошая практика, когда жители ежегодно голосуют за обновление любимого парка, сквера, улицы или набережной. Так будет и в этот раз. Регион представит на выбор объекты, а жители отдадут за них свои голоса.
— Спасибо Президенту РФ за такую инициативу, как национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» мы смогли обновить множество общественных пространств, — сказал губернатор.
Кроме того, в 2023 году продолжится реализация проектов, за которые жители голосовали ранее. Власти планируют завершить благоустройство центральной площади в Россоши. Проект, кстати, получил название «Красная линия». Он ранее победил в шестом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Ну и продолжится обновление парка Северного микрорайона в Нововоронеже и набережной реки Богучарки в Богучаре.
Голосование в 2024 году запустят весной на платформе za-gorodsreda.ru. О подробностях станет известно позже.