Губернатор: «В 2024 году планируем благоустроить 15 общественных пространств в Воронежской области»

Глава региона отметил, что каждый из нас хочет жить в красивом и современном населенном пункте. Поэтому в области сложилась хорошая практика, когда жители ежегодно голосуют за обновление любимого парка, сквера, улицы или набережной. Так будет и в этот раз. Регион представит на выбор объекты, а жители отдадут за них свои голоса.