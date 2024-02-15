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Свердловский губернатор назвал ответственных за президентские выборы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал список из 24 человек, которые будут отвечать за проведение мартовских выборов президента РФ. Специальную рабочую группу возглавил вице-губернатор по внутренней политике Олег Чемезов, следует из документа, копия которого есть у ЕАН.

Официально орган будет заниматься «оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий» по проведению президентских выборов. В группу вошли члены областного правительства, главы городов и полпреды Куйвашева в управленческих округах. Заместителем Чемезова назначена директор областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок, которая работает в статусе «и. о.» уже больше года.

Членами группы стали девять министров, в числе которых, например, Николай Смирнов (ЖКХ), Анна Кузнецова (агропром) и Светлана Учайкина (культура), глава областного МФЦ Анастасия Зайруллина, председатель облизбиркома Елена Клименко и руководитель Общественной палаты Александр Левин. Мэры представлены главами четырех крупнейших городов: Алексеем Орловым (Екатеринбург), Владиславом Пинаевым (Нижний Тагил), Игорем Кабцом (Первоуральск) и Алексеем Герасимовым (Каменск-Уральский).

Президентские выборы в России пройдут 15 — 17 марта. В гонке участвуют четыре кандидата. В дни голосования в Свердловской области состоится викторина «Опорный край», участники которой смогут претендовать на квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Считается, что викторина проводится для повышения явки в регионе.

Игорь Сергеев