Свердловский губернатор назвал ответственных за президентские выборы

Официально орган будет заниматься «оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий» по проведению президентских выборов. В группу вошли члены областного правительства, главы городов и полпреды Куйвашева в управленческих округах. Заместителем Чемезова назначена директор областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок, которая работает в статусе «и. о.» уже больше года.
Членами группы стали девять министров, в числе которых, например, Николай Смирнов (ЖКХ), Анна Кузнецова (агропром) и Светлана Учайкина (культура), глава областного МФЦ Анастасия Зайруллина, председатель облизбиркома Елена Клименко и руководитель Общественной палаты Александр Левин. Мэры представлены главами четырех крупнейших городов: Алексеем Орловым (Екатеринбург), Владиславом Пинаевым (Нижний Тагил), Игорем Кабцом (Первоуральск) и Алексеем Герасимовым (Каменск-Уральский).
Президентские выборы в России пройдут 15 — 17 марта. В гонке участвуют четыре кандидата. В дни голосования в Свердловской области состоится викторина «Опорный край», участники которой смогут претендовать на квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Считается, что викторина проводится для повышения явки в регионе.
Игорь Сергеев