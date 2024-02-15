Свердловский губернатор назвал ответственных за президентские выборы

Официально орган будет заниматься «оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий» по проведению президентских выборов. В группу вошли члены областного правительства, главы городов и полпреды Куйвашева в управленческих округах. Заместителем Чемезова назначена директор областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок, которая работает в статусе «и. о.» уже больше года.