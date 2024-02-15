«Я буквально на днях съездил и посмотрел, где будет заседать и где будет работать в экстремальных случаях парламент республики — в Лаишевском районе», — рассказал господин Мухаметшин на сессии в здании Госсовета в Казани. Он подчеркнул, что там «и подвал есть, и свет есть, и бочка с водой стоит».
Кирилл Антонов.
Парламент Татарстана в случае ЧС эвакуируют в Лаишевский район
Госсовет Татарстана в случае чрезвычайной ситуации могут эвакуировать в Лаишевский район республики. Об этом сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин.
«Я буквально на днях съездил и посмотрел, где будет заседать и где будет работать в экстремальных случаях парламент республики — в Лаишевском районе», — рассказал господин Мухаметшин на сессии в здании Госсовета в Казани. Он подчеркнул, что там «и подвал есть, и свет есть, и бочка с водой стоит».