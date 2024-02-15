Лукашенко рассчитывает на переговоры с Эрдоганом

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Турция является давним стратегическим партнером Беларуси. Он добавил, что две страны объединяют приоритет национальных интересов, обеспечение национальной безопасности. Кроме того, президент также назвал значимость традиционной семьи, сохранение исторической памяти и многое другое. Кроме того, белорусская сторона ждет встречных предложений, а также инициатив, которые будут реализованы на благо двух стран.