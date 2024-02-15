Лукашенко рассчитывает на переговоры с Эрдоганом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраля во время принятия верительных грамот от послов восьми зарубежных стран, обращаясь к послу Турции сказал, что рассчитывает на переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко акцентировал внимание на том, что Турция является давним стратегическим партнером Беларуси. Он добавил, что две страны объединяют приоритет национальных интересов, обеспечение национальной безопасности. Кроме того, президент также назвал значимость традиционной семьи, сохранение исторической памяти и многое другое. Кроме того, белорусская сторона ждет встречных предложений, а также инициатив, которые будут реализованы на благо двух стран.
— Спасибо за сотрудничество, но этого мало между нашими странами. Надо как-то двигаться вперед, — отметил президент Беларуси.
Он передал самые добрые пожелания президенту Турции Эрдогану, заметив, что надеется, что уже в ближайшее время удастся переговорить с ним по многим вопросам, связанным с белорусско-турецкими отношениями.