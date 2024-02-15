Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода

Днем 15 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале осудил удары по Белгороду и принес соболезнования местным жителям. Обстрел со стороны ВСУ глава Кубани назвал «циничным и подлым».
Источник: РИА "Новости"

Губернатор обратил внимание на тот факт, что под обстрел попали торговый центр, социальные объекты и жилые дома. Погибли и пострадали несколько человек, в том числе дети.

«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — написал Вениамин Кондратьев.

Ранее соболезнования жителям Белгорода принес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Вячеслав Рыжков.