Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода

Губернатор обратил внимание на тот факт, что под обстрел попали торговый центр, социальные объекты и жилые дома. Погибли и пострадали несколько человек, в том числе дети.



«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — написал Вениамин Кондратьев.



Ранее соболезнования жителям Белгорода принес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.



Вячеслав Рыжков.