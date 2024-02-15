Губернатор обратил внимание на тот факт, что под обстрел попали торговый центр, социальные объекты и жилые дома. Погибли и пострадали несколько человек, в том числе дети.
«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — написал Вениамин Кондратьев.
Ранее соболезнования жителям Белгорода принес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Вячеслав Рыжков.
Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода
Днем 15 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале осудил удары по Белгороду и принес соболезнования местным жителям. Обстрел со стороны ВСУ глава Кубани назвал «циничным и подлым».
Губернатор обратил внимание на тот факт, что под обстрел попали торговый центр, социальные объекты и жилые дома. Погибли и пострадали несколько человек, в том числе дети.