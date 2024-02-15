Губернатор Новосибирской области почтил память воинов, погибших в Афганистане

«Регулярно встречаюсь с ветеранами афганской и чеченской кампаний, это сильные духом люди. Их мужество — пример для сегодняшнего поколения защитников Родины, солдат и офицеров, которые продолжают славное дело героев Отечества и делают все возможное для защиты суверенитета России», — написал губернатор.