Михаил Развожаев от лица севастопольцев принес соболезнования семьям погибших в Белгороде

"Укронацисты снова обстреляли Белгород. Сегодня в результате атаки ВСУ погибли, по предварительным данным, пять мирных жителей: люди, которые пришли в торговый центр, стали жертвами зверского нападения. Еще 18 человек, в том числе пятеро детей, ранены. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также известно о разрушениях в жилых домах.