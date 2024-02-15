Семье вернувшихся из Палестины беженцев подарили квартиру в Казани

Напомним, Рушания Закирова уехала из Сектора Газы в ноябре прошлого года на фоне военной операции Израиля. Всего с ней прибыли десять человек. Все они поселились в доме родителей госпожи Закировой в казанском поселке Северный на площади в 67 кв. м.



Сразу после их переезда глава организации «Приют человека» Азат Гайнутдинов организовал сбор средств на покупку жилья для беженцев. В итоге деньги удалось собрать, а купленная квартира находится в селе Усады в Лаишевском районе Татарстана. Мухтасибат Лаишевского района ДУМ Татарстана и АНО «Приют человека» взяли эту семью под свою опеку, в мечети они будут проходить реабилитацию: дети начнут преодолевать языковой барьер и посещать примечетские курсы.



«Ъ-Казань».