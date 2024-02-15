Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса

«Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, иначе мы будем свидетелями большого числа жертв с одной и другой стороны без какого-либо результата… Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма».