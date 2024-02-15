«Москвичи» закупают для правительства Нижегородской области

Сейчас 62% автопарка — это машины российского и китайского производства. При этом 27% — это авто старше 10 лет и 15 лет. В 2023 году автобаза облправительства уже закупила 17 автомобилей «Москвич 3». На этом году планируется пополнить автопарк автомобилями «Москвич 3» и «Москвич 6».Ранее депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич сел за руль машины марки «Москвич 3».