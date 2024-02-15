Аким ВКО обратился к жителям региона

«Я благодарю все службы за круглосуточную работу и неравнодушных граждан, которые оказывают содействие в борьбе со стихией. Вслед за снегопадом уже сегодня ночью ожидается понижение температуры до минус 35 градусов. Я обращаюсь ко всем жителям области не пренебрегать мерами безопасности. Не покидать населённые пункты без экстренной необходимости. Ситуация находится на моем личном контроле», — заявил Кошербаев.