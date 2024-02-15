Путин прилетел в Свердловскую область

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники, а затем направится в Верхнюю Пышму.
«Он (президент) приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники. Пообщается с рабочими. Потом будет перелет в Верхнюю Пышму. Там тоже он будет. Потом совещание сегодня будет по (железнодорожной) ВСМ Москва — Петербург», — сказал Песков.
На совещании с основным докладом выступит министр транспорта РФ Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, производители техники.
Также в Верхней Пышме Путин посетит завод «Уральские локомотивы», который занимается производством тягового подвижного состава нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, в настоящее время на «Уральских локомотивах» приступили к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 «Малахит» с российским асинхронным тяговым приводом.