Путин прилетел в Свердловскую область

«Он (президент) приедет на Уралвагонзавод. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники. Пообщается с рабочими. Потом будет перелет в Верхнюю Пышму. Там тоже он будет. Потом совещание сегодня будет по (железнодорожной) ВСМ Москва — Петербург», — сказал Песков.