Штат Антикоррупционной прокуратуры Молдовы увеличится на треть

А спикер парламента Молдовы Игорь Гросу посчитал нормальным отдать Антикоррупционной прокуратуре здание Академии наук, об этом он также рассказал в телеэфире. «Если есть неиспользуемые площади, то каждое неиспользуемое помещение должно быть оценено и передано в аренду, в противном случае оно деградирует и мы лишь отапливаем там стены», — уточнил спикер.