Штат Антикоррупционной прокуратуры Молдовы увеличится на треть

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Штат Антикоррупционной прокуратуры Молдовы увеличится на 54 новых работника и достигнет в общей сложности 198 сотрудников.
Соответствующее решение было принято Высшим советом прокуроров. Уточняется, что общее число прокурорских должностей остается неизменным (59 прокуроров). Новые 54 должности предназначены для формирования аппарата Антикоррупционной прокуратуры с кадровым, финансовым, бухгалтерским отделами, службой по государственным закупкам, а также для увеличения количества офицеров из других учреждений, которые впервые в истории ведомства будут непосредственно проводить специальные следственные мероприятия по делам о коррупции на высшем уровне.
В этой связи ведомство вновь обратило внимание на необходимость предоставления ему нового помещения.
«Нынешнего помещения недостаточно для растущего числа сотрудников и для поддержки текущих и предстоящих расследований».
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин в телеэфире заявила, что выбрано новое здание для ее ведомства — «речь идет о здании, где находится Академия наук Молдовы». «Неясно пока, возможно ли это или нет», — уточнила Драгалин.
Президиум Академии наук опубликовал заявление, в котором выразил недоумение и несогласие с возможным размещением «в штаб-квартире АНМ Антикоррупционную прокуратуру, которая имеет особый режим, совершенно несовместимый с работой учреждения, связанного с исследованиями и инновациями».
А спикер парламента Молдовы Игорь Гросу посчитал нормальным отдать Антикоррупционной прокуратуре здание Академии наук, об этом он также рассказал в телеэфире. «Если есть неиспользуемые площади, то каждое неиспользуемое помещение должно быть оценено и передано в аренду, в противном случае оно деградирует и мы лишь отапливаем там стены», — уточнил спикер.