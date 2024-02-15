В Волгограде вручили награды 12 участникам СВО

В Волгограде перед Днем защитника Отечества вручили заслуженные награды 12 участникам спецоперации, которые отличились при выполнении боевых задач. Торжественная церемония прошла 15 февраля 2024 года в музее-панораме «Сталинградская битва». Бойцы получали ордена и медали в Триумфальном зале в присутствии ветеранов, молодежи и общественности, сообщили в музее-заповеднике.
Отличившиеся в боях волгоградские военнослужащие награждены орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также участников СВО отметили медалями «За отвагу», Жукова и Луки Крымского.
Вручали награды за мужество и самоотверженность бойцам военком региона полковник Андрей Летунов и глава комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.