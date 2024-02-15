В Волгограде вручили награды 12 участникам СВО

В Волгограде перед Днем защитника Отечества вручили заслуженные награды 12 участникам спецоперации, которые отличились при выполнении боевых задач. Торжественная церемония прошла 15 февраля 2024 года в музее-панораме «Сталинградская битва». Бойцы получали ордена и медали в Триумфальном зале в присутствии ветеранов, молодежи и общественности, сообщили в музее-заповеднике.