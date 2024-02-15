Финансирование Назарбаев Университета и НИШ из бюджета будет прекращено

— Я считаю, что отдельного органа не требуется, поскольку функции предварительного анализа бюджета уже выполняет Высшая аудиторская палата. Имеется инструмент оценки проекта республиканского бюджета, который существует несколько лет. Данный инструмент представляет собой документ, в котором излагаются итоги проведенного ВАП анализа и приводятся конкретные рекомендации. Часто эти рекомендации реализуются поправками при рассмотрении бюджета в Парламенте. Например, расходы могут быть уменьшены или перераспределены, если в соответствии с рекомендациями ВАП они не являются эффективными или целесообразными исходя из сложившейся социально-экономической ситуации. Этот инструмент очень важен, и в проекте Бюджетного кодекса предусмотрено его расширение. Во-первых, расширение на уровень местных бюджетов. Вторая часть предусматривает обеспечение такого анализа не только на этапах формирования бюджета, но и во время его уточнения. Таким образом, инструмент анализа бюджетов до начала реализации расходов уже существует и работает, вопрос лишь в его расширении.