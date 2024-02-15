Мирзиёев: Цель — превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы

«В этом году в хабе будет запущено 10 проектов общей стоимостью 156 миллионов долларов, что обеспечит занятость 2 тысяч человек. В 2025 году планируется создать еще 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта общей стоимостью 14 миллионов долларов», — говорится в сообщении.