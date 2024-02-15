Мирзиёев: Цель — превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Превратить Андижанскую области в регион без бедности и безработицы, такую цель обозначил Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.
Первым объектом, который он посетил, стало предприятие текстильного кластера «Асака текстиль».
В результате реализации проекта стоимостью $83 млн здесь создали полную цепочку производства — от сырья до готовой продукции.
Кластер выращивает хлопок на площади в 11 тыс. 200 гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Из них на 2,7 тыс. гектарах внедрено капельное орошение.
На предприятии установили контроль качества в соответствии с требованиями иностранных партнеров. Также запустили сооружение для очистки воды, выходящей из красильного цеха.
В целом кластером реализованы проекты на сумму $102 млн, создана годовая экспортная мощность в $50 млн. По сравнению с показателями семилетней давности, разница в доходах и экономической заинтересованности разительная.
«В ближайшие годы кластером планируется организовать в Улугнорском районе завод по переработке 70 тысяч тонн хлопкового волокна, а также предприятия по производству трикотажа и носков. Там будет создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест».
Президенту представили информацию о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Как отмечалось, себестоимость производства сократят на 15%, прирост добавленной стоимости составит 65%. Создадут школу дизайнеров и технологов, привлекут известные бренды и ритейлеров. Экспорт предприятий отрасли достигнет $800 млн.
Глава республики обратил особое внимание на вопрос повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами.
«Мы развиваем рыночные отношения в сельском хозяйстве. Наша цель — увеличить выгоду от земли, повысить заинтересованность производителей продукции. Нижнее звено сельского хозяйства — дехкане и фермеры — тоже должны быть конкурентоспособными».
Президент также пообщался со швеями, работающими на этом предприятии. Некоторые из них вернулись из трудовой миграции, поскольку в их родном районе появились высокооплачиваемые рабочие места.
Следующим объектом стали предприятия «Андижанского промышленного хаба» в Андижанском районе.
Эта индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в таких отраслях как машиностроение, электротехника, стройматериалы. Один из них — ООО «Авто Спринг Компонентс». Предприятие общей стоимостью около $60 млн способно изготавливать 18 тыс. тонн стальных деталей в год.
Глава республики ознакомился с технологическим процессом на предприятии.
В прошлом году здесь выпустили запчасти для 4-х видов сельскохозяйственной техники.
Это первый этап проекта, в рамках которого создали 140 рабочих мест. В мае текущего года запустят второй этап по производству литых автомобильных деталей.
«Уникальный завод способен одновременно отливать 12 тонн металла. Примечательно, что предприятие также перерабатывает металлические отходы Асакинского автомобильного завода».
Когда комплекс выйдет на полную мощность, здесь ежегодно будут изготавливать локализованную продукцию на $27 млн.
Заслушав информацию о локализуемых изделиях, Мирзиёев отметил необходимость снижения себестоимости и использования «зеленых» технологий.
«В этом году в хабе будет запущено 10 проектов общей стоимостью 156 миллионов долларов, что обеспечит занятость 2 тысяч человек. В 2025 году планируется создать еще 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта общей стоимостью 14 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
В ходе посещения «Андижанского промышленного хаба» президенту показали мебель, которую производят в регионе.
В Андижанской области работают 377 мебельных предприятий. За последние 5 лет реализованы 84 инвестпроекта на сумму $35 млн, создано более 3 тыс. рабочих мест. Объем производства мебели увеличился в 15 раз по сравнению с 2016 годом.
Для мебельщиков введены различные льготы по налогам и таможенным платежам, им частично компенсируют расходы на экспорт и заработную плату привлеченных из-за рубежа специалистов.
Сегодня ежегодно производится мебель на сумму 300 млрд сумов, которая также экспортируется в страны региона.
«Одним из важнейших достижений прошлых лет стало изменение сознания наших предпринимателей, укрепление их уверенности. Сегодня они конкурентоспособны и выходят на мировой рынок. Они начинали свою деятельность с простого, с махалли. Другим это тоже по силам».
Также речь шла о поддержке предпринимательства, обеспечении занятости.
В Андижанской области на производстве мебели специализируется 41 махалля.
Например, в махалле Ижтимоят Алтынкульского района мебель производят в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Кроме того, много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Тысячи молодых людей изучают ремесло на основе традиции «мастер-ученик».
Поэтому в области принимают меры по дальнейшему развитию мебельного производства. В Андижане и Алтынкуле создают 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.
Мирзиёев подчеркнул необходимость изучения возможностей 909 махаллей области на основе этого опыта и их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материально-организационную поддержку. Цель — стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, отметил президент.