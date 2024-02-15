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Мирзиёев: Цель — превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы

Глава республики посетил промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты социальной сферы и махалли, определил дальнейшие задачи социально-экономического развития региона.
Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Превратить Андижанскую области в регион без бедности и безработицы, такую цель обозначил Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.

Первым объектом, который он посетил, стало предприятие текстильного кластера «Асака текстиль».

В результате реализации проекта стоимостью $83 млн здесь создали полную цепочку производства — от сырья до готовой продукции.

Кластер выращивает хлопок на площади в 11 тыс. 200 гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Из них на 2,7 тыс. гектарах внедрено капельное орошение.

На предприятии в Асаке установлено оборудование из Швейцарии, Италии, Турции, Германии, Японии. Оно способно производить в год 11 тыс. тонн пряжи, 8 тыс. тонн махровой и трикотажной ткани, окрашивать 12 тыс. тонн пряжи и ткани, изготавливать 6 тыс. тонн готового трикотажа и полотенец. На нем работают 3,2 тыс. человек.

На предприятии установили контроль качества в соответствии с требованиями иностранных партнеров. Также запустили сооружение для очистки воды, выходящей из красильного цеха.

В целом кластером реализованы проекты на сумму $102 млн, создана годовая экспортная мощность в $50 млн. По сравнению с показателями семилетней давности, разница в доходах и экономической заинтересованности разительная.

«В ближайшие годы кластером планируется организовать в Улугнорском районе завод по переработке 70 тысяч тонн хлопкового волокна, а также предприятия по производству трикотажа и носков. Там будет создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест».

говорится в сообщении.

Президенту представили информацию о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Как отмечалось, себестоимость производства сократят на 15%, прирост добавленной стоимости составит 65%. Создадут школу дизайнеров и технологов, привлекут известные бренды и ритейлеров. Экспорт предприятий отрасли достигнет $800 млн.

Глава республики обратил особое внимание на вопрос повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами.

«Мы развиваем рыночные отношения в сельском хозяйстве. Наша цель — увеличить выгоду от земли, повысить заинтересованность производителей продукции. Нижнее звено сельского хозяйства — дехкане и фермеры — тоже должны быть конкурентоспособными».

сказал он.

Президент также пообщался со швеями, работающими на этом предприятии. Некоторые из них вернулись из трудовой миграции, поскольку в их родном районе появились высокооплачиваемые рабочие места.

Следующим объектом стали предприятия «Андижанского промышленного хаба» в Андижанском районе.

Эта индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в таких отраслях как машиностроение, электротехника, стройматериалы. Один из них — ООО «Авто Спринг Компонентс». Предприятие общей стоимостью около $60 млн способно изготавливать 18 тыс. тонн стальных деталей в год.

Глава республики ознакомился с технологическим процессом на предприятии.

В прошлом году здесь выпустили запчасти для 4-х видов сельскохозяйственной техники.

Это первый этап проекта, в рамках которого создали 140 рабочих мест. В мае текущего года запустят второй этап по производству литых автомобильных деталей.

«Уникальный завод способен одновременно отливать 12 тонн металла. Примечательно, что предприятие также перерабатывает металлические отходы Асакинского автомобильного завода».

указано в сообщении.

Когда комплекс выйдет на полную мощность, здесь ежегодно будут изготавливать локализованную продукцию на $27 млн.

Заслушав информацию о локализуемых изделиях, Мирзиёев отметил необходимость снижения себестоимости и использования «зеленых» технологий.

«В этом году в хабе будет запущено 10 проектов общей стоимостью 156 миллионов долларов, что обеспечит занятость 2 тысяч человек. В 2025 году планируется создать еще 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта общей стоимостью 14 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В ходе посещения «Андижанского промышленного хаба» президенту показали мебель, которую производят в регионе.

В Андижанской области работают 377 мебельных предприятий. За последние 5 лет реализованы 84 инвестпроекта на сумму $35 млн, создано более 3 тыс. рабочих мест. Объем производства мебели увеличился в 15 раз по сравнению с 2016 годом.

Для мебельщиков введены различные льготы по налогам и таможенным платежам, им частично компенсируют расходы на экспорт и заработную плату привлеченных из-за рубежа специалистов.

Сегодня ежегодно производится мебель на сумму 300 млрд сумов, которая также экспортируется в страны региона.

«Одним из важнейших достижений прошлых лет стало изменение сознания наших предпринимателей, укрепление их уверенности. Сегодня они конкурентоспособны и выходят на мировой рынок. Они начинали свою деятельность с простого, с махалли. Другим это тоже по силам».

сказал Мирзиёев после встречи с учредителями предприятий.

Также речь шла о поддержке предпринимательства, обеспечении занятости.

В Андижанской области на производстве мебели специализируется 41 махалля.

Например, в махалле Ижтимоят Алтынкульского района мебель производят в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Кроме того, много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Тысячи молодых людей изучают ремесло на основе традиции «мастер-ученик».

Поэтому в области принимают меры по дальнейшему развитию мебельного производства. В Андижане и Алтынкуле создают 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.

Мирзиёев подчеркнул необходимость изучения возможностей 909 махаллей области на основе этого опыта и их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материально-организационную поддержку. Цель — стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, отметил президент.

Шавкат Мирзиеев