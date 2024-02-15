Губернатор Куйвашев назначил ответственных за проведение выборов президента РФ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении состава рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и проведением выборов президента РФ в марте этого года. Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор региона Олег Чемезов. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации Свердловской области.
— Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента РФ, — говорится в распоряжении.
Рабочая группа состоит из 24 человек, среди которых министр образования Юрий Биктуганов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр социальной политики Андрей Злоказов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и другие.